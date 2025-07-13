ادعى مرضها.. شادية عبد الحميد تكشف تفاصيل انتحال شخصيتها |خاص

كشفت الفنانة المعتزلة شادية عبد الحميد حقيقة انتحال شخصيتها من احدي الأشخاص والنصب باسمها على الفنانة تيسير فهمي .

وقالت شادية عبد الحميد فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، انها تفاجأت بالأمر عندما استعان احد الأشخاص بأسمها وادعي مرضها وتواصل مع الفنانة تيسير فهمي حتى يحصل على أموال .

وأكدت الفنانة شادية عبد الحميد، انها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فى اسرع وقت.

وعن شكوكها نحو الذى انتحل شخصيتها، قالت شادية عبد الحميد انها لا تشك فى اى شخص وان هذا الأمر تعرض له العديد من النجوم .

أشهر اعمال شادية عبد الحميد

ومن أشهر أعمال شادية عبد الحميد كتيبة الإعدام، الجراج وفي المسرح مسرحية أنا والنظام وهواك مع الفنان سمير غانم وغير مخصص للبيع مع الفنان حمدي غيث وأمينة رزق وأحمد ماهر ومراتي تقريبا مع الفنان فؤاد المهندس وشويكار والسبع بنات ، آه من حواء ، المحطة أكشن نيوز ، اختطاف ،حكايات زوج معاصر ، إمام الدعاة ، يحيا العدل ، ترويض الشرسة ، آمال وأقدار ،ميراث الريح ، السيرة الهلالية ، إسماعيلية رايح جاي، الخريف لن يأتي أبدا.

وكان من اخر اعمال شادية عبد الحميد هو مسلسل لعبة نيوتن ،من بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.