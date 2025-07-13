ضبط مصنع ينتج عصائر غير مطابقة للمواصفات بأسيوط

تمكنت مديرية التموين بأسيوط اليوم الأحد من ضبط مصنع لتصنيع وتعبئه العصائر بساحل سليم يقوم بانتاج عصائر غير مطابقه للمواصفات القياسيه واستخدام علامات تجاريه على أنها علامات مصرح لها.

انتاج عصائر غير مطابقه للمواصفات القياسيه

وقال خالد محمد احمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه تم ضبط مصنع لتصنيع وتعبئه العصائر بساحل سليم يقوم بانتاج عصائر غير مطابقه للمواصفات القياسيه واستخدام علامات تجاريه على أنها علامات مصرح لها مما تشكل ضررا كبيرا على صحه المواطنين وخاصه الاطفال.

ضبط 888 زجاجه غير صالحه للاستهلاك الادمي

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم ضبط 888 زجاجه غير صالحه للاستهلاك الادمي وكذلك تم ضبط مواد خام مجهوله المصدر تستخدم فى إنتاج العصائر .

وأشار إلى شارك في الحملة مأمورى الضبط القضائي بتموين اسيوط وساحل سليم راشد همام على، وعز محمد عبدالرحمن، وماهر صبحى خله، ومحمد جمال دياب.