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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مركز شباب أبنوب

محافظ أسيوط يتفقد مركز شباب أبنوب
محافظ أسيوط يتفقد مركز شباب أبنوب
إيهاب عمر

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية التفقدية بزيارة مركز شباب أبنوب، في إطار خطته لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في القطاعات التي تستهدف النشء والشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم أحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وسوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، إلى جانب حسام عبد السلام، مدير إدارة شباب أبنوب، وأحمد بدوي، مدير المركز، وعدد من العاملين المعنيين بقطاعي الشباب والإسكان.

 متابعة أعمال تسلم الملاعب الجديدة

وتفقد المحافظ منشآت ومرافق مركز الشباب، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مكونات المركز وخطة تطويره، حيث شملت الجولة متابعة أعمال تسلم الملاعب الجديدة، وتفقد المبنى الإداري الذي تم استلامه مؤخرًا ويضم قاعات متعددة الاستخدامات ومكتبة رقمية مجهزة بأجهزة حاسب آلي حديثة.

 ربط أجهزة المكتبة الرقمية بشبكة الإنترنت

وفي هذا السياق، وجه المحافظ بسرعة ربط أجهزة المكتبة الرقمية بشبكة الإنترنت باستخدام كابلات الألياف الضوئية (الفايبر)، بما يعزز كفاءة الخدمات التكنولوجية، ويدعم تحويل المكتبة إلى منصة تعليمية وتثقيفية متطورة تسهم في رفع وعي الشباب وتطوير مهاراتهم.

وخلال لقائه مع الحضور، أكد اللواء هشام أبو النصر أهمية مراكز الشباب كمساحات حيوية لاكتشاف المواهب وصقل القدرات، داعيًا إلى توفير بيئة آمنة وجاذبة تتيح للشباب ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، وتعزز من شعورهم بالانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع الشباب في صدارة أولوياتها باعتبارهم طاقة الوطن وأمل مستقبله، مشيرًا إلى التزام المحافظة بالمضي على هذا النهج من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب، وتوسيع قاعدة البرامج والخدمات المقدمة لهم بما يتناسب مع تطلعاتهم.

واختتم محافظ أسيوط جولته مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي ينفذها بشكل دوري للوقوف على أرض الواقع، ومتابعة نسب التنفيذ، ورصد الاحتياجات والتحديات، بما يضمن تقديم خدمات تنموية متكاملة تلبّي طموحات أبناء المحافظة في مختلف المناطق.

أسيوط مركز شباب أبنوب التنمية الشاملة وزارة الشباب والرياضة مكتبة رقمية شبكة الإنترنت

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