اعتماد الحد الأدنى للقبول بالتخصصات الجديدة للتعليم والتدريب المزدوج بالوادي الجديد

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، الحد الأدنى للقبول بالتخصصات الجديدة للتعليم والتدريب المزودج العام الدراسى 2025-2026، وذلك في ضوء إتاحة الفرصة للطلاب لاستكمال دراستهم بالتعليم الفني بنظام التعليم والتدريب المزدوج.

من جهته، أوضح الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تحديد مجموع القبول كالتالي:

1- تخصص فني إداري- فصل ملحق بمدرسة المروة التجارية بالخارجة، 190 درجة.

2- فني إنتاج البساتين- فصل ملحق بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، 180 درجة.

3- فني إنتاج الدجاج- فصل ملحق بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، 180 درجة.

ويمكن النزول بالمجموع؛ في حالة وجود أماكن شاغرة بالمدارس.