هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة |شاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.





تألقت هنا الزاهد في الصور بإطلالة عصرية مواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث ظهرت مرتدية تنورة قصيرة للغاية باللون الأزرق مع توب بنفس اللون مما كشف عن أناقتها.





انتعلت هنا الزاهد حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بالقماش الجينز الفاتح، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت هنا الزاهد بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.











