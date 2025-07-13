إيل فانينج مرشحة لتجسيد جين جراي في إعادة إحياء سلسلة X‑Men

كشفت تقارير أن الممثلة إيل فانينج أصبحت ضمن المرشحات لتولي دور جين جراي في المشروع الجديد لإعادة إطلاق سلسلة X‑Men ضمن عالم مارفل.



وفق تقرير نُشر مؤخراً، أعاد الإعلامي جيف شنيدر من بودكاست The Hot Mic فتح سجلات الترشيحات لدور “جين جراي”، وأشار إلى وجود إيل فانينج ضمن الخيارات المطروحة للمشاركة في العمل.

تجدر الإشارة إلى أن إيل فانينج سبق وأن كانت من بين المرشحات لدور “جين” في فيلم X‑Men: Apocalypse (2016)، دون أن تنجح في النهاية، حيث ذهبت البطولة إلى صوفي تيرنر.



يعتقد أنّ فيلم X‑Men الجديد قد يبدأ تصويره خلال العام الجاري، على أن يُعرض في عام 2027 ضمن خطط مارفل الكبرى بعد Avengers: Secret Wars.

تضم قائمة المرشحين الأخرى لتجسيد دور “جين جراي” عددًا من الشابات اللامعات في هوليوود، مما يعكس توجه مارفل نحو تجديد دماء شخصياتها باستخدام وجوه جديدة وقوية.