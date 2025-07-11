موعد صرف الدعم النقدى الشهري تكافل وكرامة عن شهر يوليو

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف الدعم النقدي الشهري برنامج تكافل وكرامة .

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سيتم زيادة الدعم النقدى ابشهري برنامج تكافل وكرامة ل 900 جنيه، أعتباراً من قبض شهر يوليو الجارى.

وقالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، سيتم صرف مستحقات شهر يوليو للفئات المستفيدة فى منتصف يوليو 2025 متضمن الزيادة الجديدة .

وقالت الوزيرة تم مضاعفة عدد الاسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلي 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (17 مليون فرد)، من مستفيدي برنامج الاستحقاق الأسري "تكافل" من الاسر التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتي مرحلة التعليم الجامعي، ومستفيدي برنامج الاستحقاق الفردي "كرامة" الذي يخدم المسنين من 65 سنة فأكثر وذوي الإعاقة والأيتام والفتيات اللاتي بلغن 50 سنة بدون زواج والارامل والمطلقات اللاتي لم ينجبن بالإضافة لغيرها من فئات العمالة غير المنتظمة، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية والجماعية.

وأطلقت وزارة التضامن الإجتماعي برنامج تكافل وكرامة في يناير 2015، وهـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي.