موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2025

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف الدعم النقدي الشهري مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2025 .

وتبدأ عملية صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2025 منتصف الشهر الجاري من خلال جميع منافذ الصرف بمختلف المحافظات.

وحول الزيادة الجديدة، قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سيتم زيادة الدعم النقدى الشهري برنامج تكافل وكرامة لـ 900 جنيه، اعتباراً من قبض شهر يوليو الجارى.

وأضافت الوزيرة، سيتم صرف مستحقات شهر يوليو للفئات المستفيدة فى منتصف يوليو 2025 متضمن الزيادة الجديدة .



وأوضحت الوزيرة تم مضاعفة عدد الاسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلي 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (17 مليون فرد)، من مستفيدي برنامج الاستحقاق الأسري "تكافل" من الأسر التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتي مرحلة التعليم الجامعي، ومستفيدي برنامج الاستحقاق الفردي "كرامة" الذي يخدم المسنين من 65 سنة فأكثر وذوي الإعاقة والأيتام والفتيات اللاتي بلغن 50 سنة بدون زواج والارامل والمطلقات اللاتي لم ينجبن بالإضافة لغيرها من فئات العمالة غير المنتظمة، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية والجماعية.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج تكافل وكرامة في يناير 2015، وهـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي.