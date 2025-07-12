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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برقم البطاقة.. خطوات الاستعلام عن المقبولين في برنامج تكافل وكرامة

تكافل وكرامه
تكافل وكرامه
محمد غالي

يتزايد بحث المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، عن طريقة الاستعلام عن المقبولين في برنامج تكافل وكرامة 2025، وذلك للحصول على الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لتحسين مستوى المعيشة.

وفي ظل توجه الحكومة نحو التحول الرقمي، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية تمكن المواطنين من معرفة نتيجة طلبهم في البرنامج برقم البطاقة القومية، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التضامن أو الانتظار للحصول على رد ورقي، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي رابطا مباشرا للاستعلام عن حالة القبول في برنامج تكافل وكرامة عبر الموقع التالي:
https://tk.moss.gov.eg

ويتيح هذا الرابط خدمة معرفة القبول في البرنامج، بالإضافة إلى الاطلاع على بيانات بطاقة الصرف إن وجدت، ومبلغ الدعم الشهري المقرر، ونوع الدعم المقدم سواء كان “تكافل” أو “كرامة”.

خطوات الاستعلام برقم البطاقة القومية

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة القبول في البرنامج باتباع الخطوات التالية:
    1.    الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة: https://tk.moss.gov.eg
    2.    إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة.
    3.    الضغط على زر “استعلام”.
    4.    بعد ثوان قليلة، تظهر نتيجة الاستعلام والتي تتضمن:
اسم المستفيد.
حالة البطاقة (مقبول – تحت المراجعة – موقوف).
نوع الدعم (تكافل أو كرامة).
قيمة الدعم الشهري.
الجهة المسؤولة عن الصرف.

في حال ظهور “غير مستحق” أو “مرفوض”

تكافل وكرامه المنيا

أوضحت وزارة التضامن أنه في حال ظهور نتيجة تفيد برفض الطلب أو إيقاف المعاش، يمكن للمواطن تقديم تظلم إلكتروني عبر نفس الرابط، من خلال ملء استمارة التظلم وإرفاق المستندات الداعمة مثل:
صورة البطاقة الشخصية.
شهادات الميلاد.
إثبات الحالة الاجتماعية أو الصحية.

ويتم فحص التظلمات والرد عليها إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الوزارة، مما يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات التي يحق لها الاستفادة من البرنامج، وتشمل:
الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت.
كبار السن (65 عاما فأكثر) غير القادرين على العمل.
ذوي الإعاقة بنسبة 50% فأكثر من القدرة الجسدية أو الذهنية.
النساء الأرامل والمطلقات والمعيلات.
الأطفال المنتظمون في التعليم من أسر فقيرة.
الأيتام الذين لا يحصلون على معاش تأميني.

نصائح مهمة للمستفيدين
 

التأكد من إدخال الرقم القومي بشكل صحيح لتجنب ظهور نتائج خاطئة.
متابعة حالة الطلب دوريا عبر الموقع الرسمي.
ضرورة تحديث البيانات في حال حدوث تغييرات في الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية.
الحذر من التعامل مع وسطاء أو جهات غير رسمية، فجميع الإجراءات متاحة مجانا عبر المنصة الحكومية.

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