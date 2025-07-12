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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ذهب وفضة في الصحراء .. أين تقع منطقة امتياز أبو مروات؟

ذهب وفضة في الصحراء
ذهب وفضة في الصحراء
أمينة الدسوقي

تزخر مصر بـ المعادن النفيسة حيث تم الإعلان مؤخرا في إطار أنشطة الاستكشاف الجيولوجي المستمرة في منطقة امتياز أبو مروات الواقعة بالصحراء الشرقية،عن نتائج جديدة وذات دلالة علمية واعدة ضمن برنامج الحفر الماسي، الذي يُعد من أبرز مراحل التقييم الفني للمشروع.

متي بدأ برنامج الحفر الماسي؟

بدأ تنفيذ برنامج الحفر الماسي في يونيو 2024، وقد اكتمل بنجاح بحفر 113 حفرة، بإجمالي أطوال بلغت 9,642.7 مترًا.

وقد ركز البرنامج على اختبار نطاقات التمعدن السطحي التي لم تخضع للحفر سابقًا، مع تنفيذ غالبية الثقوب باتجاهات أفقية أو مائلة بزوايا ضحلة، وذلك لتعظيم كفاءة اختراق الطبقات الحاملة للتمعدن.

ذهب وفضة فى الصحراء 

وجاءت نتائج الحفر الأخيرة لتؤكد وجود تقاطعات معدنية عالية القيمة، تضمنت 33.86 جرامًا طن من الذهب و419 جرامًا/طن من الفضة، بالإضافة إلى تقاطع آخر سجل 44.59 جرامًا/طن من الذهب و103 جرامًا/طن من الفضة، مما يشير إلى تركيزات غنية وامتدادات معدنية واعدة في عمق التكوينات الصخرية.

أين تقع منطقة امتياز أبو مروات؟

يقع امتياز أبو مروات في منطقة الدرع العربي النوبي ، وهو أحد آخر حدود تعدين الذهب على مستوى العالم على مستوى المناطق .

 رواسب الحمامة وأبو مرات

يمتاز امتياز أبو مروات بمساحة 447.7 كيلومتر مربع يحتوي على رواسب الحمامة وأبو مرات ، بالإضافة إلى رودروين المكتشفة حديثًا ( ديسمبر 2017) مشروع استكشاف يقع في منطقة ذات بنية تحتية ممتازة.

وتعكس نتائج برنامج الحفر الماسي في منطقة امتياز أبو مروات الإمكانات الجيولوجية الغنية للمنطقة، كما تعزز من تطوير مشروع تعدين عالي القيمة، بما يدعم استراتيجية النمو المستدام في قطاع التعدين المصري، ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى الصحراء الشرقية، إحدى أبرز المناطق المعدنية الواعدة بالدرع العربي النوبي.

المعادن النفيسة الحفر الماسي برنامج الحفر الماسي منطقة امتياز أبو مروات

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