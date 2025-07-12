قمة الأهلي والزمالك وبيراميدز تقترب.. من يستضيف السوبر المصري؟

حسم اتحاد الكرة المصري، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الموعد المقترح لإقامة بطولة كأس السوبر المصري في نسختها الجديدة لعام 2025، فيما لا تزال المشاورات جارية بشأن الدولة التي ستستضيف الحدث الكبير.

وكشف مصدر لـ “ صدي البلد” عن استقرار اتحاد الكرة على إقامة بطولة السوبر المصري خلال شهر نوفمبر المقبل، عقب انتهاء معسكر منتخب مصر، على أن يصدر المجلس قرارًا رسميًا في الأيام القليلة المقبلة لتأكيد الموعد النهائي.

الاتحاد يدرس العروض الخارجية لاستضافة البطولة

و اشار المصدر عن مكان إقامة السوبر المصري قائلا: إن اتحاد الكرة لا يزال يدرس عددًا من العروض المقدمة من خارج مصر لاستضافة البطولة، وعلى رأسها الإمارات والكويت، مع ترجيحات قوية بإقامة البطولة في إحدى الدول العربية للموسم الثاني على التوالي.

وسيلعب النادي الأهلي بطولة كأس السوبر المصري باعتباره بطل الدوري الممتاز، بينما يشارك نادي الزمالك باعتباره بطل كأس مصر، وبيراميدز كوصيف للدوري، فيما لم يتم تحديد الفريق الرابع بعد نظرا لكون الفريق السماوي هو وصيف الكأس أيضا.