أهالي المنوفية يودعون طبيب رحل بالسكتة القلبية بعد عملية ولادة

شيع العشرات من أهالي قرية بوهة شطانوف بمركز اشمون في محافظة المنوفية الدكتور تامر محمد صالح عقب وفاته بأزمة قلبية مفاجئة.

وأدي الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد القرية وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وأكد الأهالي، أن الطبيب تامر محمد معروف بين الجميع حيث كان من اشهر اطباء النساء والتوليد وكان يخدم الجميع ومعروف بمساعدته لأهالي القرية.

وأضاف الأهالي، أن الدكتور تامر شعر بالإرهاق والتعب بعد إجراؤه عملية ولادة وتوفي بشكل مفاجئ بأزمة قلبية مفاجئة.

وسادت حالة من الحزن بين الجميع الذين ودعوه الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

وانتشرت عبارات النعي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يدعون له بالرحمة والمغفرة.