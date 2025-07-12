مفتي الجمهورية ناعيا رفعت العوضي: أحد أبرز رجالات الاقتصاد الإسلامي

نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، العالم الجليل والاقتصادي البارز، الدكتور رفعت السيد العوضي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء عن عمر ناهز 87 عامًا. قضاها في خدمة العلم والوطن.

ويؤكد مفتي الجمهورية، أن الفقيد الراحل كان من أبرز القامات المتميزة في حقل الاقتصاد الإسلامي، ممن وهبوا أعمارهم للعلم، وامتزجت في شخصيتهم معالم البحث الأكاديمي المتين، بروح الالتزام بالشريعة ومقاصدها، حيث أثرى المكتبة الإسلامية بأعمالٍ علميةٍ رصينة، وأسهم في إعداد أجيال من المتخصصين الذين حملوا همّ الإصلاح الاقتصادي من منظور إسلامي رشيد، وكان، إلى جانب ذلك، مثالًا في الأدب الرفيع، والذوق العالي، والتواضع الذي لا يفارق العلماء الصادقين، ممن جمعوا بين العلم والخُلُق في أبهى صورهما.

ويتقدم المفتي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريم، وإلى طلابه ومحبيه، وإلى زملائه من العلماء في مجمع البحوث الإسلامية، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان .. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.