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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وفاة الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر

الدكتور رفعت السيد العوضي
الدكتور رفعت السيد العوضي
عبد الرحمن محمد

توفي اليوم الدكتور رفعت السيد العوضي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة في جامعة الأزهر، وأحد أعلام الاقتصاد الإسلامي في مصر والعالم العربي والإسلامي، حيث يعد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في هذا المجال الأكاديمي والفكري.

وأعلن الدكتور محمود الصاوي خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا وآل العوضي الكرام، ونحتسب عند الله تعالى فقيد مصر والعالم الإسلامي، العالم الجليل الدكتور رفعت العوضي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، وأحد كبار الرواد الذين تركوا بصمة واضحة في الجامعات المصرية والعربية والإسلامية".

وأضاف: "نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة، ويغفر له، ويرضى عنه، ويتقبله في الصالحين، ويدخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر اليوم في مسجد حسن عباس الشربتلي بالقاهرة الجديدة.

وفي السياق ذاته نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، الأستاذ الدكتور رفعت السيد العوضي، عضو المجمع وأستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر نهاز 87 عاما، بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز.

ويؤكد المجمع أن الفقيد -رحمه الله- كان علما بارزا في مجال الاقتصاد الإسلامي، جمع بين عمق التخصص وغزارة الإنتاج العلمي، وأسهم بفكره وأبحاثه في إثراء المكتبة الإسلامية، فضلا عن جهوده المخلصة في خدمة العلم والدعوة، داخل مصر وخارجها، من خلال التدريس والتأليف والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة.

ويتقدم المجمع بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة وتلامذته ومحبيه، داعيا الله -تعالى- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه في خدمة العلم والدين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و{إنا لله وإنا إليه راجعون

الدكتور رفعت السيد العوضي جامعة الأزهر أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة الاقتصاد الإسلامي

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