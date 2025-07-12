محمد السعدني: هناك فجوة في إدارة بعض المساحات التجارية

صرح محمد السعدني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Carizma Developments، بأن السوق المصري يعاني احيانا من فجوة في إدارة وتصميم المساحات التجارية، موضحًا أن العديد من المشروعات الحالية تركز على تقديم وحدات فقط دون الاهتمام بتجربة المستخدم أو الهوية التشغيلية للمكان.

وأضاف: "مشروع Z55 أول مشروعاتنا في مصر، جاء لسد هذه الفجوة من خلال تقديم فضاء عصري متكامل يراعي تدفقات الزوار، ويتيح للعلامات التجارية صياغة مساحاتها بما يتناسب مع هويتها الخاصة.

وأضاف السعدني أن الشركة بصدد إطلاق مشروعين جديدين خلال العامين المقبلين ضمن خطة استثمارية بقيمة 10 مليارات جنيه.

وأوضح: "أحد المشروعات يقع في الشيخ زايد ويهدف إلى خلق وجهة تجارية تجمع بين التسوق والترفيه، بينما المشروع الآخر في أكتوبر يركز على توفير مساحات مرنة تلبي احتياجات الشركات الناشئة ورواد الأعمال.