خطفت نور الشريف وتجزم بزواج العندليب والسندريلا.. فنانة شهيرة تطلق قذائفها

كشفت الفنانة آمال رمزي عن كواليس وذكريات خاصة جمعتها بكبار نجوم الزمن الجميل، وذلك خلال لقائها في برنامج مساء الياسمين الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب عبر قناة الشمس.

وقالت آمال رمزي إن الفنانة الراحلة سعاد حسني كانت صديقتها المقربة، وكانت تحرص دائمًا على التواصل معها، مضيفة:سعاد كانت تسأل عليّ لو ماكلمتهاش، وتقولي: انتي فين؟ وكانت تختار معايا اللبس اللي أظهر بيه في أدواري."

زواج العندليب والسندريلا

كما تحدثت عن علاقة سعاد حسني بالفنان عبد الحليم حافظ، مؤكدة زواجهما، وقالت: أنا شوفتهم مع بعض مرتين.. مرة كانوا بيتكلموا، والمرة التانية كنت عندهم في بيتهم، وكانت علاقتهم حلوة جدًا. سعاد كانت بتسيب الاستوديو وتروح له المونتاج علشان تشوف شغله وتقعد معاه."

وأضافت أن الإعلامي مفيد فوزي كان وراء معرفة كثيرين بعلاقتهم، قائلة:مفيد فوزي فضل وراهم لحد ما عرف إنهم متجوزين، بس هما ماكانوش حابين يعلنوا.

كما كشفت أن سعاد حسني تزوجت أيضًا المخرج صلاح كريم في زيجة لم تكن معروفة وقتها.

وتطرقت رمزي في حديثها إلى علاقتها بعدد من النجمات، قائلة:ميرفت أمين ونجلاء فتحي صديقاتي جدًا.. وأنا كنت السبب في خطف نور الشريف من نجلاء واتجوزته!

أعمال آمال رمزي

ويعد مسلسل عيش أحلامك هو آخر أعمال آمال رمزي، الذي طُرح عام 2018، وشاركها التمثيل العديد من الفنانين منهم: عبد الرحيم حسن، محمود عامر، منة المصري، إسلام عماد، صوفيا ياسين، شريف الخيام، باهر الشافعي، محمد الفقي، والمسلسل تحت قيادة المخرج أشرف الغزالي.

وقدمت آمال رمزي العديد من الأعمال ما بين السينما والدراما والمسرح، وتخطى رصيدها الفني 100 عمل، ومن أبرزهم: مسرحية حكاية 3 بنات، مسرحية الزوج أول مَن يلعب، مسرحية الكلامنجية، مسرحية أنا أجدع منه، مسرحية الضيف اللي هو، مسرحية الطرطور، ومسلسل حارة السقايين، مسلسل الكهف، مسلسل شفيقة ومتولي، مسلسل الجاني، مسلسل قافلة زمان.