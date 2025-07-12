قيادي بمستقبل وطن: مجلس الشيوخ يعزز الاستقرار ويرسخ دعائم الديمقراطية

أكد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل محطة مهمة في مسيرة الدولة المصرية نحو تعزيز الاستقرار و ترسيخ دعائم الديمقراطية، مشددًا على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في هذا الاستحقاق الوطني، باعتباره واجبًا لا يقل أهمية عن أي إنجاز اقتصادي أو تنموي تشهده البلاد.

وأوضح " عبد الغني " في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة، على أسس من التخطيط والاستقرار والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين تمثل ركيزة أساسية لإنجاح تلك الرؤية الطموحة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في دعم الحياة التشريعية من خلال إبداء الرأي في مشروعات القوانين والسياسات العامة والخطط الاقتصادية والاجتماعية، كما يساهم في ترسيخ الحوار المؤسسي وتعزيز الاستقرار السياسي، لما يضمه من كوادر وخبرات في مختلف المجالات.

وشدد عبدالغني، على أن المشاركة في انتخابات الشيوخ تعبّر عن وعي الشعب المصري وحرصه على ممارسة حقوقه السياسية والدستورية، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمثل رسالة دعم قوية للدولة ومؤسساتها، وتسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم.

واختتم "رشاد عبد الغني" بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا كاملًا من جموع المصريين، وأن نزولهم لصناديق الاقتراع هو تأكيد على دعم مسار التنمية والاستقرار، داعيًا الجميع إلى المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الذي يُجسد إرادة الشعب ويحافظ على استقرار الدولة.