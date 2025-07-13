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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو 2025

رابط الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو 2025
رابط الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو 2025
عبد الفتاح تركي

رابط الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو 2025 هو محور اهتمام كثير من المواطنين المستحقين لـ معاش تكافل وكرامة، الذي أقرَّته الدولة ضمن البرنامج الاجتماعي الرامي إلى دعم الأسر الفقيرة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو الجاري، من خلال المنافذ المعتمدة للصرف، مثل مكاتب البريد، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

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رابط الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو 2025

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

على مستحقي معاش تكافل وكرامة الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لـ شهر يوليو 2025، ويمكن الدخول إلى الموقع مباشرة من خلال الضغط على هذا الــــــــــــــــرابـــــــــط.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

  • ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من هــــــــــنـــــــــــا.
  • اختر خدمة «استعلم عن نتيجتك».
  • أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
  • تأكد من صحة الرقم القومي.
  • حدّد الشهر المراد الاستعلام عنه.
  • أدخل رقم الهاتف.
  • اضغط فوق استعلام، وستظهر النتائج المتعلقة بالاستعلام.
رابط الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو 2025
  • الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة
  • الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة.
  • المسنون فوق سن 65 سنة من دون دخل ثابت.
  • ذوو الإعاقات بشرط تقديم شهادة كومسيون طبي.
  • الأرامل والمطلقات من دون مصدر دخل.
  • العمالة غير المنتظمة بشرط عدم وجود تأمين اجتماعي أو دخل ثابت.

شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة

أن يكون المتقدم:

  • مصري الجنسية ومقيم في مصر.
  • لا يمتلك هو أو أسرته أي أملاك أو أراضٍ زراعية تتجاوز نصف فدان.
  • عدم وجود سيارة خاصة أو مشروع تجاري مسجل باسم المتقدم.
  • ألا يكون موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص بأجر ثابت.
  • إجمالي دخل الأسرة لا يزيد عن 1500 جنيه شهريًا للأسر المتقدمة لبرنامج تكافل، و900 جنيه للفرد في برنامج كرامة.
رابط الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو 2025

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

  1. صورة من بطاقة الرقم القومي.
  2. صورة من بطاقة العائلة.
  3. صورة من شهادة الميلاد.
  4. صورة من شهادة الزواج «إن وجدت».
  5. صورة من شهادة الوفاة «إن وجدت».
  6. صورة من شهادة العجز الجسدي أو المرض المزمن «إن وجدت».
  7. صورة من فاتورة الدخل «إن وجدت».
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