رابط الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو 2025 هو محور اهتمام كثير من المواطنين المستحقين لـ معاش تكافل وكرامة، الذي أقرَّته الدولة ضمن البرنامج الاجتماعي الرامي إلى دعم الأسر الفقيرة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو الجاري، من خلال المنافذ المعتمدة للصرف، مثل مكاتب البريد، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

على مستحقي معاش تكافل وكرامة الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لـ شهر يوليو 2025، ويمكن الدخول إلى الموقع مباشرة من خلال الضغط على هذا الــــــــــــــــرابـــــــــط.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من هــــــــــنـــــــــــا.

اختر خدمة «استعلم عن نتيجتك».

أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

تأكد من صحة الرقم القومي.

حدّد الشهر المراد الاستعلام عنه.

أدخل رقم الهاتف.

اضغط فوق استعلام، وستظهر النتائج المتعلقة بالاستعلام.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة.

المسنون فوق سن 65 سنة من دون دخل ثابت.

ذوو الإعاقات بشرط تقديم شهادة كومسيون طبي.

الأرامل والمطلقات من دون مصدر دخل.

العمالة غير المنتظمة بشرط عدم وجود تأمين اجتماعي أو دخل ثابت.

شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة

أن يكون المتقدم:

مصري الجنسية ومقيم في مصر.

لا يمتلك هو أو أسرته أي أملاك أو أراضٍ زراعية تتجاوز نصف فدان.

عدم وجود سيارة خاصة أو مشروع تجاري مسجل باسم المتقدم.

ألا يكون موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص بأجر ثابت.

إجمالي دخل الأسرة لا يزيد عن 1500 جنيه شهريًا للأسر المتقدمة لبرنامج تكافل، و900 جنيه للفرد في برنامج كرامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة