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الدعم وصل 900 جنيه.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدعم وصل 900 جنيه.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو
رشا عوني

ينتظر المستفيدون من مبادرة تكافل وكرامة، موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو، وذلك بعد المفاجآة التي أعلنتها وزيرة التضامن الإجتماعي و إعلان زيادة معاش تكافل وكرامة

زيادة جديد لتكافل وكرامة

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، أعلنت تطبيق زيادة جديدة بدءًا من شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية.

تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة 2025 وزارة التضامن الاجتماعي - إياد ترند
زيادة معاش تكافل وكرامة

900 جنيه معاش تكافل وكرامة

وصرحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفى منذ أيام قليلة بأنه سيتم زيادة دعم تكافل وكرامة إلى ٩٠٠ جنيه، بداية من شهر يوليو الجاري، والذي سيجرى صرفه في ١٥ يوليو الجاري.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2025

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن معاش تكافل وكرامة يُصرف يوم 15 من كل شهر، وبالتالي فيبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، وذلك من خلال ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد ومنافذ فوري وكروت ميزة.

المبادرات | مبادرة تكافل وكرامة
تكافل وكرامة


رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025

 

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي رابطا مباشرا للاستعلام عن حالة القبول في برنامج تكافل وكرامة عبر الموقع التالي: https://tk.moss.gov.eg/ 
 

ويتيح هذا الرابط خدمة معرفة القبول في البرنامج، بالإضافة إلى الاطلاع على بيانات بطاقة الصرف إن وجدت، ومبلغ الدعم الشهري المقرر، ونوع الدعم المقدم سواء كان “تكافل” أو “كرامة”.

خطوات الاستعلام برقم البطاقة 

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة القبول في البرنامج باتباع الخطوات التالية:
    1.    الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة: https://tk.moss.gov.eg
    2.    إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة.
    3.    الضغط على زر “استعلام”.
    4.    بعد ثوان قليلة، تظهر نتيجة الاستعلام والتي تتضمن:
اسم المستفيد.
حالة البطاقة (مقبول – تحت المراجعة – موقوف).
نوع الدعم (تكافل أو كرامة).
قيمة الدعم الشهري.
الجهة المسؤولة عن الصرف.

في حال ظهور “غير مستحق” أو “مرفوض”

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