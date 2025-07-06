التضامن: زيادة الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجاري

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سيتم زيادة الدعم النقدى الشهري برنامج تكافل وكرامة لـ 900 جنيه، اعتبارا من قبض شهر يوليو الجارى.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، سيتم صرف مستحقات شهر يوليو للفئات المستفيدة فى منتصف يوليو 2025 متضمنة الزيادة الجديدة .

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلي 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (17 مليون فرد)، من مستفيدي برنامج الاستحقاق الأسري "تكافل" من الاسر التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتي مرحلة التعليم الجامعي، ومستفيدي برنامج الاستحقاق الفردي "كرامة" الذي يخدم المسنين من 65 سنة فأكثر وذوي الإعاقة والأيتام والفتيات اللاتي بلغن 50 سنة بدون زواج والارامل والمطلقات اللاتي لم ينجبن بالإضافة لغيرها من فئات العمالة غير المنتظمة، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية والجماعية.

أطلقت وزارة التضامن الإجتماعي برنامج تكافل وكرامة في يناير 2015، و هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعــي.