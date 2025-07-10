موعد صرف الدعم النقدي الشهري تكافل وكرامة عن شهر يوليو

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف الدعم النقدي الشهري برنامج تكافل وكرامة .

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم زيادة الدعم النقدى الشهري برنامج تكافل وكرامة لـ 900 جنيه، اعتباراً من قبض شهر يوليو الجارى.

وقالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، سيتم صرف مستحقات شهر يوليو للفئات المستفيدة فى منتصف يوليو 2025 متضمن الزيادة الجديدة .



وأضافت الوزيرة أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلي 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (17 مليون فرد)، من مستفيدي برنامج الاستحقاق الأسري "تكافل" من الأسر التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتي مرحلة التعليم الجامعي، ومستفيدي برنامج الاستحقاق الفردي "كرامة" الذي يخدم المسنين من 65 عاما فأكثر وذوي الإعاقة والأيتام والفتيات اللاتي بلغن 50 عاما بدون زواج والأرامل والمطلقات اللاتي لم ينجبن بالإضافة لغيرها من فئات العمالة غير المنتظمة، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية والجماعية.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الإجتماعي أطلقت برنامج تكافل وكرامة في يناير 2015، و هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي.