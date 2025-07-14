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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدادات مكثفة لموعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2025

عملة مصرية
عملة مصرية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف الدعم النقدي الشهري مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2025 .

وتبدأ عملية صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2025 منتصف الشهر الجاري من خلال جميع منافذ الصرف بمختلف المحافظات.

زيادة الدعم النقدى الشهري لبرنامج تكافل وكرامة

وحول الزيادة الجديدة، قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سيتم زيادة الدعم النقدى الشهري لبرنامج تكافل وكرامة لـ  900 جنيه، أعتباراً من قبض  شهر يوليو الجارى.

وأضافت  الوزيرة أنه سيتم صرف مستحقات شهر يوليو للفئات المستفيدة فى منتصف يوليو 2025 متضمن الزيادة الجديدة .


وأوضحت الوزيرة تم مضاعفة عدد الاسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلي 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (17 مليون فرد)، من مستفيدي برنامج الاستحقاق الأسري "تكافل" من الاسر التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتي مرحلة التعليم الجامعي، ومستفيدي برنامج الاستحقاق الفردي "كرامة" الذي يخدم المسنين من 65 سنة فأكثر وذوي الإعاقة والأيتام والفتيات اللاتي بلغن 50 عاما بدون زواج والارامل والمطلقات اللاتي لم ينجبن بالإضافة لغيرها من فئات العمالة غير المنتظمة، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية والجماعية.

جدير بالذكر  أطلقت وزارة التضامن الإجتماعي برنامج تكافل وكرامة في يناير 2015، و هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي.

الدعم النقدي تكافل وكرامة مساعدات مايا مرسي التضامن

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