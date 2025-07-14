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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة برقم بطاقتك.. اعرف النتيجة

الاستعلام عن تكافل وكرامة برقم البطاقة
الاستعلام عن تكافل وكرامة برقم البطاقة
رشا عوني

تبحث فئة كبيرة من المواطنين ، عن خطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة برقم البطاقة، حيث يمكنك التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 2025 في حالة مطابقة الشروط المطلوبة، ويمكن الاستعلام عن نتيجة تكافل وكرامة أونلاين .

رابط تكافل وكرامة2025

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن حالة القبول في البرنامج من خلال الرابط المباشر:
https://tk.moss.gov.eg

في 4 خطوات.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة
الاستعلام عن تكافل وكرامة

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة بالرقم القومي 

-الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة: https://tk.moss.gov.eg


-إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة


-الضغط على زر “استعلام”


-الانتظار لثوان حتى تظهر نتيجة الاستعلام والتي تشمل:


1-اسم المستفيد
2-حالة البطاقة (مقبول – تحت المراجعة – موقوف)
3-نوع الدعم (تكافل أو كرامة)
4-قيمة الدعم الشهري
5-الجهة المسؤولة عن صرف المعاش

رسميًا.. رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 وخطوات الاشتراك
الاستعلام عن تكافل وكرامة

تظلمات تكافل وكرامة 2025

في حال ظهرت نتيجة تفيد بعدم القبول أو الإيقاف، توضح وزارة التضامن أن هناك خدمة لتقديم تظلمات متاحة على نفس الرابط، حيث يمكن للمواطن تقديم شكوى إلكترونيًا تتضمن أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات اللازمة مثل صورة البطاقة، وشهادات الميلاد، وإثبات الحالة الاجتماعية.

ويتم الرد على التظلمات إلكترونيًا أيضًا، ما يُجنب المواطنين عناء الذهاب لمكاتب التضامن الاجتماعي وانتظار الرد.

المستحقين لمعاش تكافل وكرامة

حددت الوزارة الفئات المؤهلة للقبول ضمن برنامج تكافل وكرامة كما يلي:

-الأسر محدودة الدخل التي ليس لها مصدر رزق ثابت.
-كبار السن (65 عامًا فأكثر) غير القادرين على العمل.
-ذوو الإعاقات التي تزيد عن 50% من القدرة الجسدية أو الذهنية.
-النساء الأرامل والمطلقات والمعيلات.
-الأطفال المنتظمون بالتعليم من الأسر الفقيرة.
-الأيتام غير الحاصلين على معاش تأميني.

تظلمات تكافل وكرامة 2025 الاستعلام عن نتيجة تكافل وكرامة أونلاين معاش تكافل وكرامة شهر يوليو زيادة معاش تكافل وكرامة شروط معاش تكافل وكرامة

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