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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرص عمل بالبوسنة والهرسك ومقدونيا.. قدم الآن

فرص عمل بالبوسنة والهرسك ومقدونيا
فرص عمل بالبوسنة والهرسك ومقدونيا
محمد غالي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن تفاصيل فرص العمل التي أعلنتها وزارة العمل، من خلال فتح باب التقديم لعدد من فرص العمل للشباب في كل من البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، وذلك بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات العاملة في هذه الدول، ضمن جهود الوزارة لتوفير فرص توظيف مجزية للمواطنين خارج البلاد بعقود رسمية وبيئة عمل آمنة.

فرص عمل بالبوسنة والهرسك ومقدونيا

وظائف في البوسنة ومقدونيا برواتب تصل إلى 800 يورو

الوظائف المتاحة في دولتي البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية تشمل تخصصات في قطاع التشييد والبناء، برواتب تبدأ من 700 حتى 800 يورو شهريا، وتتضمن الوظائف اتالية:-

مشغل حفارة الراتب 800 يورو
بناء عام الراتب 700 يورو

نجار مسلح / شدة معدنية الراتب 700 يورو
حداد مسلح الراتب 700 يورو

مزايا العمل في البوسنة ومقدونيا

تشمل الوظائف عددا من المزايا المهمة للعاملين، أبرزها

تأمين إضافي ضد الحوادث داخل مواقع البناء
إجازات سنوية وعطلات رسمية مدفوعة الأجر
تذكرة سفر ذهاب وعودة حال إتمام فترة التعاقد

توفير سكن تابع للشركة
وجبات خلال فترات العمل
تأمين صحي واجتماعي
 

كيفية التسجيل بوظائف في البوسنة ومقدونيا

وعلي الراغبين في التقديم إلى التسجيل الإلكتروني بداية من الأربعاء 30 يوليو 2025، ولمدة 5 أيام فقط، عبر الرابط الرسمي الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض، مشيرة إلى أن جميع مراحل التقديم والتعاقد تتم تحت إشراف مباشر منها لضمان حقوق العاملين.

وظائف شاغرة في السعودية برواتب تصل لـ8000 ريال

وقد كشفت وزارة العمل عن توفر مجموعة من الوظائف في المملكة العربية السعودية، ضمن خطة التوسع في التعاون مع شركات التشييد والبناء في الدول العربية، وذلك من خلال عقود عمل رسمية تضمن حقوق الموظفين وتوفر لهم بيئة عمل مستقرة وآمنة.

وتتراوح الرواتب بين 2000 و8000 ريال سعودي شهريا، وفقا لنوع الوظيفة والخبرة المطلوبة، وتشمل الوظائف المعلنة

مدير مشروع (3 وظائف) خبرة لا تقل عن 12 سنة في مشاريع المياه والصرف الصحي، الراتب 8000 ريال
مهندس مراقبة جودة (12 وظيفة) خبرة 7 سنوات، الراتب 6000 ريال
أخصائي أمن وسلامة (12 وظيفة) خبرة 7 سنوات وشهادة OSHA، الراتب 4500 ريال
أخصائي نظم معلومات جغرافية GIS (5 وظائف) خبرة 5 سنوات، الراتب 4000 ريال
مساح (12 وظيفة) خبرة في أجهزة GPS والتوتال ستيشن، الراتب 4000 ريال
مراقب عام (12 وظيفة) خبرة 6 سنوات، الراتب 2500 ريال
سباك (12 وظيفة) خبرة في مشروعات البنية التحتية، الراتب 2000 ريال

مزايا إضافية للوظائف في السعودية

تشمل المزايا الممنوحة للموظفين

سكن مؤمن من جهة العمل
تأمين طبي
سيارة خاصة لبعض التخصصات
هاتف محمول
جهاز لاب توب

الوظائف فرص العمل البوسنة والهرسك وظائف في البوسنة ومقدونيا مزايا العمل في البوسنة ومقدونيا

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