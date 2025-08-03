اعرف إزاي تسدد فاتورة الكهرباء من الموبايل

يبحث المواطنون عن كيفية سداد فاتورة الكهرباء بالموبيل 2025، خاصة بعد أن وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، آليات مرنة للدفع الرقمي تواكب احتياجات المواطنين وتوفر الوقت والجهد.

‎وتأتي هذه الخدمة في إطار استراتيجية الوزارة لدعم منظومة الشمول المالي وتخفيف الضغط على مراكز خدمة المشتركين، عبر حلول ذكية تسهل عملية السداد وتمنح المستخدم خيارات متعددة لإنهاء معاملاته دون عناء.

فاتورة الكهرباء

كيفية دفع فاتورة الكهرباء

‎وفعلت وزارة الكهرباء مجموعة من القنوات الرقمية تتيح سداد الفواتير إلكترونيا، وتشمل الموقع الرسمي للوزارة، المحافظ البنكية، وتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول.

‎وتسهم هذه الوسائل في الحد من الإجراءات الورقية، وتنظيم عمليات الدفع بشكل أكثر دقة، فضلا عن دورها الفعال في تتبع الاستهلاك ومكافحة سرقات التيار الكهربائي، عبر التوثيق الرقمي لجميع خطوات الدفع.



‎خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا عبر الموقع الرسمي

‎يمكن للمواطنين سداد فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1.الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة

2.اختيار قسم الخدمات الإلكترونية

3.الضغط على خيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء

4.تحديد المحافظة التابع لها العداد

5.إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام

6.إدخال الاسم المسجل على العداد

7.الضغط على زر “استعلام” لعرض قيمة الفاتورة

8.اختيار وسيلة الدفع المناسبة وإتمام السداد إلكترونيا

‎وسائل سداد فاتورة الكهرباء عبر الهاتف المحمول في 2025

‎وفرت وزارة الكهرباء عددا كبيرا من الطرق الرقمية التي تتيح للمواطنين دفع الفاتورة الشهرية باستخدام الهاتف المحمول، أبرزها:

‎ماكينات الصراف الآلي ATM

‎تتوافر أكثر من 10 آلاف ماكينة موزعة في مختلف المحافظات لإتمام السداد

‎الموقع الإلكتروني للوزارة

‎يتيح سداد الفواتير بسهولة من خلال الإنترنت

‎منافذ التحصيل المعتمدة

‎تشمل ما يزيد عن 60 ألف نقطة مثل مكاتب البريد، ومنافذ مصاري، Bee، أمان وغيرها

‎نقاط فوري

‎أكثر من 120 ألف منفذ تغطي جميع مناطق الجمهورية

‎المحافظ البنكية الإلكترونية

‎وتشمل: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك CIB، بنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الأول

‎محافظ شركات الاتصالات

‎مثل Vodafone Cash، Etisalat Cash، Orange Money، وWE Pay

‎تطبيقات الدفع الإلكتروني

‎من أبرزها تطبيق My Fawry المتاح على Google Play وApp Store





‎خدمة ذكية تدعم التحول الرقمي والشمول المالي

‎وسهلت خدمة سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل في 2025 نجاح خطوات التحول الرقمي في مصر، حيث أتاحت للمواطن خيارات مرنة للدفع والاستعلام، دون التقيد بمواعيد أو أماكن محددة.