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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود أبوالدهب: كهربا ودونجا «بتوع لقطة».. و«عاشور» تغيّر بفضل نظام الأهلي

دونجا وإمام عاشور
دونجا وإمام عاشور
علا محمد

أكد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك سيظل هو المنافس التاريخي للنادي الأهلي.

وقال أبو الدهب، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": “بيراميدز قدم موسمًا استثنائيًا ومميزًا في كل البطولات التي شارك فيها هذا الموسم، وأرفع لهم القبعة”.

وأضاف: “في الوقت الحالي، هناك لاعبون يبحثون عن اللقطة والضجة بسبب السوشيال ميديا، وعلى رأسهم نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك الحالي”.

وتابع: “دونجا يبحث عن اللقطة والشو، بدليل تركيزه مع إمام عاشور، لاعب الأهلي. إمام عاشور كان لاعبًا 'بتاع لقطة'، لكنه الآن أصبح تركيزه قويًا داخل الملعب”.

وواصل: “نظام النادي الأهلي، وعدم وجود رفاهية لخسارة أي بطولة، هو السبب وراء تركيز إمام عاشور داخل الملعب وابتعاده عن السوشيال ميديا”.

واستطرد: “كهربا أيضًا كان لاعبًا يبحث عن اللقطة، لكن حسين الشحات لاعب متميز، والأهلي قدم مردودًا جيدًا في كأس العالم للأندية، ولكن الظروف لم تخدمه”.

محمود أبو الدهب سهام صالح الكلاسيكو بيراميدز دونجا الزمالك

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