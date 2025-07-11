عروض خليجية تهدد بقاء دونجا.. والزمالك يترقب موقفه قبل بداية الموسم

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تلقي لاعب وسط الزمالك نبيل عماد دونجا عدة عروض خارجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط احتمالات قوية لرحيله قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح عبد الهادي، خلال تصريحاته التلفزيونية، أن دونجا تلقى عروضًا رسمية من أندية في الدوري السعودي والإماراتي، وهو ما يضع إدارة الزمالك أمام خيار صعب في ظل ارتباط اللاعب بعقد مع النادي الأبيض، وحاجة الفريق إلى توازن في مركز خط الوسط.

كما أفادت تقارير إعلامية بوجود اهتمام من أحد أندية الدوري الليبي للتعاقد مع اللاعب، في وقت يشترط فيه الزمالك تأمين بدائل قوية قبل التفكير في السماح برحيل أي عنصر أساسي.

أرقام دونجا مع الزمالك:

منذ انضمامه إلى الزمالك قادمًا من بيراميدز في صيف 2022، قدم نبيل عماد دونجا أداءً مميزًا، حيث:

خاض دونجا مع الزمالك 108 مباريات رسمية، وساهم في 11 هدفًا (سجل 6 وصنع 5)، محققا مع الزمالك 3 بطولات وهم، الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي وكأس مصر 2024 على حساب فريقه السابق بيراميدز.

ويعد دونجا أحد الركائز في خط الوسط الأبيض، ويترقب جمهور الزمالك قرار اللاعب النهائي، في ظل حاجة الفريق للاستقرار الفني قبل الموسم الجديد.