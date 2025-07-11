دونجا: جون إدوارد هو "العمود الأساسي" في الزمالك حاليًا

أشاد تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، بالعمل الذي يقوم به جون إدوارد المدير الرياضي للفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال دونجا في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"جون إدوارد هو "العمود الأساسي" في نادي الزمالك حاليًا، حيث تعاقد مع مدرب بحجم يانيك فيريرا بمبلغ لا يتخطى الـ50 ألف دولار هو نجاح كبير، والنادي قد يتعاقد مع 14 لاعب في الانتقالات الجارية".

وأضاف:"يانيك فيريرا قدم تجربة ممتازة مع الفتح السعودي والزمالك يسير حاليًا على الطريق الصحيح، مجلس إدارة الزمالك يقدم كل الدعم لجون إدوارد وأيضًا الجماهير".

وأكمل:"جماهير الزمالك تدعم النادي بكل ما لديها من قوة وأتمنى عودة الفريق للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا مرة آخرى، لكن على مجلس إدارة نادي الزمالك أن يوفر ليانيك فيريرا الصفقات والمناخ الجيد لحصد البطولات مع الأبيض".

وأردف:"يانيك فيريرا مدرب بيحب الكرة الحلوة وبيلعب بشكل هجومي كبير وقدم نتائج مميزة مع فريق الفتح السعودي، من وجهة نظري الاستغناء عن أسامة فيصل من الزمالك كان قرار خاطئ واللاعب أصبح أساسيًا مع منتخب مصر حاليًا".

واختتم حديثه قائلًا:"شيكابالا رمز وتاريخ وأسطورة كبيرة في نادي الزمالك ومن الصعب أن نرى مثله في الملاعب مرة آخرى".