من بني عبيد للزمالك.. ماذا قدم دونجا بعد الاستقرار على رحيله ؟

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، لا يمانع في رحيل لاعب الوسط نبيل عماد "دونجا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حال تلقي عرض رسمي مناسب.

وأكد المصدر لـ"صدى البلد" أن إدارة الزمالك وضعت شرطًا ماليًا قويًا للموافقة على بيع اللاعب، حيث تسعى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الصفقة، في ظل إعادة تقييم شاملة لقائمة الفريق.

أرقام دونجا بعد اقتراب رحيله عن الزمالك

دونجا بدأ مشواره مع نايد بني عبيد ثم انتقل للأسيوطي الذي تم تغيره لبيراميدز ثم انتقل للزمالك في 2022

لعب دونجا مع الزمالك 108 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 5 ومع فريق بيراميدز لعب 172 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 4

في الموسم الماضي لعب دونجا مع الزمالك 35 مباراة في مختلف البطولات سجل 3 اهداف وصنع 3

ويمتلك دونجا عرضًا من أحد الأندية الليبية، إلى جانب اهتمام من عدة أندية بدوري يلو السعودي، في الوقت الذي لم تصل فيه أي عروض رسمية حتى الآن، وسط ترقب لموقف اللاعب النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعد دونجا من الأسماء التي لم تحسم بعد داخل ميت عقبة، في ظل خطة الإدارة لتقليص عدد اللاعبين، وإفساح المجال أمام صفقات جديدة تُعزز قوة الفريق.