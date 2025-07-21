الشخص الواضح.. كهربا يوجه رسالة غامضة على إنستجرام

وجه محمود كهربا، لاعب نادي الاتحاد الليبي، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب كهربا: “كل الاحترام للشخص الواضح مع ربنا ومع نفسه ومعترف بالحلال والحرام والصح والغلط والعيب والأصول حتى لو مقصر ومش ملتزم”.

كهربا على انستجرام

من جانب آخر، أعرب محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الاتحاد الليبي، عن اعتزازه بعلاقته القوية مع إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، مؤكدًا دعمه المستمر له سواء داخل أو خارج الملعب.

وقال كهربا، في تصريحات عبر قناة "MBC مصر"، إنه يتواصل باستمرار مع إمام عاشور، واصفًا إياه بالنجم المميز، وأضاف: "أفتقده كثيرًا منذ رحيلي عن الأهلي، وأتمنى له التوفيق دائمًا".

وأكد جناح الاتحاد الليبي أن علاقته بزملائه السابقين في الأهلي لا تزال وطيدة، موضحًا: "اللاعبون يهنئونني باستمرار ويتابعون أخباري، وأنا سعيد بهذا التواصل".