تعليق مثير لخالد الغندور بشأن صورة نجمة داوود

علق الإعلامي خالد الغندور، على الصورة “نجمة داوود” التي أثارت جدلا بعد الفيديو الاخير له عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب الغندور، عبر حسابه على فيسبوك: “احتراما للناس مسحت الفيديو عشان الصورة الخلفية ممكن تتفهم غلط وعلي فكرة أول فريق زار فلسطين وأول كابتن نزل باس ارضها كان خالد الغندور كابتن الزمالك”.

خالد الغندور

وأثار الإعلامي خالد الغندور، غضب الجمهور بسبب ظهوره في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وظهر الغندور في الفيديو وخلفه ما يشبه نجمة داوود، وانهالت عليه التعليقات وتداوله رواد السوشيال ميديا.

الغندور يرد على تصريحات شوبير والمنيسي ضده

ووجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة للإعلامي أحمد شوبير، وإبراهيم المنيسي والإعلامي الشاب محمد فارس، بشأن بيع لاعب الأهلي وسام أبو علي.

وقال خالد الغندور في فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “الناس بتبعتلي أن كابتن أحمد شوبير اتكلم عني، وابراهيم المنيسي والأستاذ محمد فارس عشان قولت النادي الأهلي لازم يعلن عن صفقة بيع وسام أبو علي، وكان باين أوى أن وسام تمرد ولوي دراع الأهلي”.

وتابع: “وسام لم حاجته ومراحش المعسكر، وفجأة لقيت زمايلي والأستاذ إبراهيم المنيسي حول الموضوع لمديونيات نادي الزمالك، لما تلاقي كل الغلط دا عشان صفقة تعرف أن في مشكلة”.