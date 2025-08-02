‎كم درجة للقبول بكلية الإعلام 2025؟.. مؤشرات التنسيق المتوقعة لعلمي وأدبي

مع انطلاق أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2025 - 2026، يترقب الطلاب مؤشرات الحدود الدنيا لكلية الاعلام، والتي تشهد سنويا إقبالا كبيرا من طلاب الأدبي لما تتمتع به من فرص وظيفية واسعة ومكانة أكاديمية مرموقة.

كليه الاعلام

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل الحد الأدنى لتسجيل الرغبات في المرحلة الأولى، حيث بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية في النظام الحديث 233 درجة بنسبة 72.81%، بعدد طلاب بلغ 54 ألفا و73 طالبا، بينما سجل الحد الأدنى في النظام القديم 270 درجة بنسبة 65.85%، بإجمالي 2218 طالبا، ليصل مجموع طلاب الشعبة الأدبية المتقدمين في هذه المرحلة إلى 56 ألفا و291 طالبا وطالبة.

مؤشرات القبول بكليات الإعلام 2025

وفي ضوء نتائج الثانوية العامة هذا العام، وتوزيع شرائح المجاميع، تشير المؤشرات الأولية إلى تقارب في الحدود الدنيا المرتقبة لكليات القمة الأدبية مقارنة بالعام الماضي، مع احتمالية طفيفة في الانخفاض أو الارتفاع وفقا لحجم الإقبال وتوزيع الرغبات.

وجاءت أبرز المؤشرات المتوقعة لكليه الاعلام كالتالي:

إعلام القاهرة: 354.5 درجة بنسبة 86.46%

إعلام عين شمس: 349 درجة بنسبة 85.12%

إعلام بني سويف: 343 درجة بنسبة 83.66%

إعلام جنوب الوادي: 341 درجة بنسبة 83.17%



خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى

أكدت وزارة التعليم العالي أن تسجيل الرغبات يتم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الرسمي عبر الرابط التالي: tansik.digital.gov.eg، وذلك خلال المدة المحددة للمرحلة الأولى والتي تمتد لمدة 5 أيام.

وتتوافر إمكانية التسجيل طوال فترة التنسيق، أو من خلال التوجه إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

كما يسمح بتعديل الرغبات في أي وقت خلال المرحلة حتى غلق باب التسجيل، مع ضرورة الاحتفاظ بطباعة إيصال التسجيل بعد الانتهاء من إدخال الرغبات.