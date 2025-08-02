توك شو..استقرار أسعار الذهب والعملات والطقس..وميدان المحتجزين في تل أبيب يشهد تظاهرات واسعة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم



استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 2 أغسطس 2025.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى والصغرى

القاهرة 34 24

بورسعيد 32 26

الإسكندرية 31 23

مطروح 30 25

شلاتين 37 30

حلايب 34 30

أسوان 41 29

أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025، حيث شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 2-8-2025 سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 2-8-2025

أسعار الذهب حسب العيار:

عيار 18: سجل 3915 جنيهًا للجرام

عيار 21: سجل 4570 جنيهًا للجرام

عيار 24: سجل 5223 جنيهًا للجرام

برنامج «صباح البلد» يرصد أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري



رصد برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم السبت، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 48.72 جنيه

سعر البيع: 56.77 جنيه

اليورو

سعر الشراء: 55.64 جنيه

سعر البيع: 65.48 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 64.33 جنيه

سعر البيع:65.48 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 12.96 جنيه

سعر البيع: 12.98 جنيه

الدينار الكويتي

سعر الشراء: 158.87 جنيه

سعر البيع: 159.30 جنيه

لليوم الثاني.."الهيئة الوطنية"تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ



عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في اليوم الثاني للانتخابات.

وانطلق منذ قليل تصويت المصريين في الخارج لليوم الثاني في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج.

ويُذكر أن تصويت المصريين في الداخل سيُجرى يومي 4 و5 أغسطس، على أن تنتهي عمليات الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 أغسطس، وهو الموعد المحدد أيضًا لإعلان النتائج الرسمية للجولة الأولى.

النائب محمد أبو العينين: تمثيل الشعب شرف ومسؤولية والصناعة مفتاح التقدم



قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، :" أتشرف بكوني نائب الشعب، ذلك تكليف وتشريف في الوقت ذاته"، متابعا: عندما يقوم باختيارك جموع الشعب بمثابة ثقة ومسؤولية كبيرة، كما يشرفني أن أكون رجل صناعة.

وأضاف وكيل مجلس النواب خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، أن الصناعة هي عنوان الدول المتقدمة، وهي أيضا الإبداع والقيمة المضافة والفن، متابعا: السياحة والرياضة جزء لا يتجزأ من الصناعة.

الصناعة والتكنولوجيا

وأوضح أن استخدم التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الصناعة، يساهم في رفع القيمة المضافة بطريقة غير تقليدية وعالية جدا، منوها بأن إنتاج السيراميك يعد نوع من الفن.

محمد أبو العينين: الإدارة تبدأ من الانضباط.. وكل عامل يجب أن يعرف واجباته وحقوقه



أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الإدارة الحقيقية تبدأ من إدارة الوقت والانضباط، مشددًا على أهمية أن يعرف كل فرد في منظومة العمل ما هو مطلوب منه، وما سيتحاسب عليه، وأن يكون ذلك جزءًا من نظام شامل تتبعه المؤسسة.

وقال أبو العينين خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش : "لازم كل عامل يعرف هو هيُسأل في إيه ويجهز نفسه، لأنه هيتقيم على أساس شغله، وهيتحاسب عليه، لازم يكون فيه سيستم واضح، العامل عارفه، والمدير عارفه، ورئيس المصنع كمان.

وكل فرد عنده تارجت بيتابع فيه زميله، وفي النهاية أنا بيهمني اللي بيوصلني من نتائج".

من قلب الصحراء لـ العالمية..أبو العينين يكشف كيف تحولت كليوباترا إلى علامة صناعية؟



كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن كواليس تأسيس أول مصنع تابع لمجموعة "سيراميكا كليوباترا"، مؤكدًا أن المشروع بدأ بجهد فردي وبدعم غير تقليدي من أحد الزوار، الذي عرض عليه مبلغ 80 ألف جنيه للاستثمار.

قال أبو العينين خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش على قناة “الشرق” إنه لم يقبل تشغيل الأموال بالأسلوب المعتاد، بل منحه صفقة تجارية على شكل "بانيوهات" تحقق ربحًا بنسبة 20–30%، مشيرًا إلى أن الثقة التي وُضعت فيه ساعدته على مواصلة حلمه الصناعي.

السيراميك فن وليس مجرد منتج.. والبورسلين مطلوب في اليابان

وأكد أبو العينين أن"السيراميك ليس مجرد مادة بناء بل تحفة فنية"، معتبرًا أن التصميم في حد ذاته صناعة قائمة على الفكر والرؤية الجمالية.

وأضاف أن مصنع كليوباترا أصبح مدرسة تخرج منها العديد من الكفاءات الصناعية، وأن 60% من الإنتاج يُوزّع في السوق المحلي، فيما يُطلب البورسلين المصري بالخارج وخاصة في اليابان، "بالاسم".

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، من القدس المحتلة، إن تجمعات أهالي المحتجزين الإسرائيليين تبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف بتل أبيب وتكون الذروة بعد الساعة الثامنة.

وأضافت أن التجمعات اليوم بدأت في ساعة مبكرة من اليوم حيث ظهر ذلك في بعض مقاطع الفيديو والصور التي وصفتها عائلات المحتجزين بالمزعجة.

وأشارت إلى أن الشارع الإسرائيلي قد شهد تجمع المئات وممثلي من عشرات العائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في تل أبيب فيما يسمى ميدان المحتجزين.

قالت شبكة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محبط لعدم إحراز تقدم مع الهند بشأن التجارة والعلاقة مع روسيا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

الصراع مع باكستان

وأضافت أن واشنطن تلقت خلال الصراع مع باكستان معلومات تفيد بأن الهند أطلقت صاروخ براهموس على باكستان.

تجهيز صاروخ برأس نووي

وأوضحت شبكة وول ستريت جورنال أن الرئيس المريكي دونالد ترامب كان يخشى أن تقرر الهند تجهيز صاروخ برأس نووي إذا خرجت الأزمة عن السيطرة.

من جانب آخر؛ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن رئيس الفدرالي، جيروم باول، سيبقى «على الأرجح» في منصبه حتى نهاية ولايته، رغم الانتقادات الحادة التي يوجّهها ترامب إلى سياسات البنك المركزي.