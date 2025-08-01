بنسي نفسي معاهم .. أبو العينين يتحدث لأول مرة عن حفيديه منصور وتيمور

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أنه يكون في منتهي السعادة عندما يجلس من أحفاد نجله طارق، مرددا: «أنا بنسى نفسي خالص مع منصور وتيمور».



وأضاف وكيل مجلس النواب خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش: «برجع للطفوله وأقعد أدلعهم وألعب معاهم وهما الاثنين وخدين شبه كبير مني»، مؤكدا أنه من خلال أحفاده يخرج من جو العمل وضغوطه ويشعر معاهم حفظهم الله بسعادة عارمة.

وكشف محمد أبو العينين، عن حقيقة صور ركوبه عربية فارهة في أوروبا، قائلا: « أنا بحب العربيات السريعة والعربية دي من 20 سنة وكان اليورو بـ 8 جنيه بس وكان سعرها معقول في الوقت ده».

وتابع محمد أبو العينين،: « العربية بوغاتي ومنها 30 إصدار في العالم مما يجعلها نادره رغم أن هناك عربيات أغلى منها جدا ولكن العربية قيمة مما يجعلها تحذب المصورين من جميع انحاء العالم لدرجة ان احد الفيديوهات تخطى 150 مليون ».

وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الشواطيء المصرية فريدة واستثمار جيد، والاستثمار في مجال السياحة يدور عجلة الاقتصاد في مصر.



التصدير للخارج

وأضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في حوار مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج ضيفي، المذاع عبر قناة الشرق، مساء اليوم الجمعة، أن السيراميك أعلى من الفن، وتحفة فنية في المنزل، والتصميم نفسه صناعة، وأنه يحب الشيء المميز الذي يوجد فيه فكر.

وتابع وكيل مجلس النواب :"جبت شريك أجنبي في العاشر من رمضان وطلبت بناء مصنع سراميك"، مشيرا إلى أن سيراميكا كليوباترا أصبحت المدرسة التي يخرج منها العاملون في مجال السيراميك.

وأكمل: نصدر للخارج وإلى اليابان، والبورسلين الخاص بنا يطلب بالاسم في اليابان، والصناعة متطورة للغاية.