النائب محمد أبو العينين: 60% من الإنتاج يوزع محليا.. والبورسلين الخاص بنا يُطلب بالاسم

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن السيراميك فن، وهناك العديد من الجامعات والمكاتب المتخصصة التي تعمل عليه، كما أن هناك مئات الآلاف بكل دولة تعمل من أجل إنتاج هذا المنتج، مؤكدا أن السيراميك ليس مجرد ماكينات تعمل.

وأضاف وكيل مجلس النواب خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، أن 60% من الإنتاج يتم توزيعه في السوق المحلية، والباقي يتم تصديره للخارج، وهناك أسواق كثيرة في أفريقيا وآسيا وأوروبا، كما يتم التصدير لليابان، وعملنا محطات القطار في طوكيو والمطارات في أوساكا ومشروعات كثيرة في أوساكا وطوكيو، كما يتم طلب البورسلين الخاص بنا بالاسم.

تطوير الذات مع الصناعة

وأكد «أبو العينين» أنه لابد من تطوير الذات مع الصناعة، موضحا أن الصناعة منذ 50 عاما عندما بدأنا وحتى الآن اختلفت تماما، قبل ذلك كان يتم الحرق مرتين، والآن التكنولوجيا أصبحت تحرق مرة واحدة، وأصبحت السماكة والخامات لها دور كبير، كما أن الأنواع الجديدة تلعب دورا هاما، فضلا عن دور درجات الحرارة والألوان والأكاسيد.

أول مصنع لصناعة البورسلين

ولفت إلى أنه اليوم تم إنتاج أكبر سيراميكا بطول 2 متر و40 سم، وهذا الأمر يحدث لأول مرة في الشرق الأوسط بأكمله، وكليوباترا أول ما بدأت عملها بدأت في السيراميك، وتم تدشين أول مصنع لصناعة البورسلين في الشرق الأوسط.