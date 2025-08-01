النائب محمد أبو العينين: الصناعة هي «التريند» العالمي اليوم.. والذكاء الاصطناعي يعلي من القيمة المضافة

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إنه نائب الشعب، مؤكدا أن تلك ثقة كبيرة بالنسبه له، موضحا أن الشعب عندما ينتخب المرشح وتخرج جموع كبيرة ويكون النجاح ساحق تشعر أنك أمام مسؤولية كبيرة، معتبرا أن ذلك تكليف وتشريف في الوقت ذاته.

التطورات التقنية والثورات الصناعية

وأضاف وكيل مجلس النواب خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش أن الصناعة هي «التريند» العالمي اليوم، وأن أي دولة متقدمة اليوم يتم السؤال ما إذا كانت دولة صناعية أم لأ، مؤكدا على أن التطورات التقنية والثورات الصناعية المتلاحقة هي القيمة المضافة والمخ والعقل والإبداع والفكر.

صناعة تكنولوجية

وأشار «أبو العينين» إلى أنه يعتبر الصناعة هي الإبداع والقيمة المضافة والفن، لافتا إلى أن الصناعة اليوم لم تكن صناعة تقليدية، بل تحولت اليوم إلى صناعة تكنولوجية تحصل على خامة لكي تحقق منها منتج نهائي رفيع المستوى.

وقال النائب محمد أبو العينين: «كلما ارتقيت في الجودة والمستوى وكلما أدخلت إبداعات في القيمة المضافة كلما تحقق المكسب الأكبر وهذا هو التريند العالمي، واليوم الشركات الصناعية هي التي تربح، وعندما تستخدم التكنولوجيا العالية والذكاء الاصطناعي تعلي القيمة المضافة بطريقة غير تقليدية وعالية جدا».