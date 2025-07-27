محمد أبو العينين: الشعب لديه وعي بكل المخططات التي تدار ضد الدولة

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رسم خطر أحمر بخصوص تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

تفتيت للدول وانهيار للدول من خلال الشائعات

وأضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في مداخلة هاتفية لبرنامج اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن الشعب المصري لديه وعي بكل المخططات التي تدار ضد الدولة المصرية، متابعا أن هناك تفتيت للدول وانهيار للدول من خلال الشائعات ونشر الاخبار الكاذبة التي تنال من الدول.



وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضرب الشائعات بقوة.

واكمل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن هناك حملات كبيرة تستهدف الدور المصري وقوة الدوري المصري، ومصر السند للقضية الفلسطينية، متابعا أن :"هذا الصمود عامل زعر للعالم برا ولا لتهجير الشعب الفلسطيني".

