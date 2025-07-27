أبو العينين: مصر تواجه حرب شائعات والشعب يقف خلف قيادته

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية، مضيفا أن الشعب المصري لديه وعي حقيقي

بالشائعات.

الحرب اتجاه مصر حرب شائعات

وأضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في مداخلة هاتفية لبرنامج اكسترا اليوم، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن الحرب اتجاه مصر حرب شائعات وأمور غير حقيقة، مستدركاً أن كل كلمة يقولها الرئيس السيسي تسمع في الخارج بقوة.

وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن نؤيد الرئيس في موقفه ووعي الشعب المصري واضح اتجاه كل المخططات، مضيفاً أن مصر تواصل تكثيف جهودها لدعم القضية الفلسطينية وادخل المساعدات لأهالي غزة.



