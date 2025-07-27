الشعب واعي ويقف خلفه.. محمد أبو العينين: كل كلمة يقولها الرئيس السيسي بتسمع في الخارج بقوة

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إنه يؤيد الرئيس السيسي في موقفه ويحيي وعي الشعب المصري الواضح تجاه كل المخططات، مضيفاً أن مصر تواصل تكثيف جهودها لدعم القضية الفلسطينية وادخال المساعدات لأهالي غزة.

حرب شائعات

واضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في مداخلة هاتفية لبرنامج اكسترا اليوم، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم الأحد، أن كل كلمة يقولها الرئيس السيسي تسمع في الخارج بقوة، متابعا أن الحرب تجاه مصر هي حرب شائعات وأمور غير حقيقة.

لم نغلق معبر رفح

وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن مصر لم تغلق معبر رفح وبنتحايل عليهم يفتحوا من الجانب الفلسطيني.