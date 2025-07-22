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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عمرو أبو العيون مرشح الجبهة الوطنية لأهالي أسيوط: أمتلك رؤية واضحة لمطالب المواطنين

عمرو أبو العيون
عمرو أبو العيون
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أكد المحاسب عمرو أبو العيون، مرشح حزب الجبهة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن محافظة أسيوط فردي، أنه يدخل السباق الانتخابي برؤية واضحة تستند إلى العمل الحقيقي لا الوعود الزائفة، مشددًا على أن الصدق هو القاعدة التي سيبني عليها علاقته مع المواطنين.

وقال أبو العيون، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه الحزب بمركز القوصية، إنه سبق له – خلال توليه رئاسة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط – تنفيذ واحدة من أهم المبادرات الاقتصادية والتنموية بالمحافظة، من خلال إنشاء 176 مصنعًا لشباب الخريجين داخل مجمع الصناعات الصغيرة ببني غالب، مشيرًا إلى أن هذه المصانع تم تخصيصها بإيجار رمزي للغاية، وتوفر حاليًا فرص عمل تتراوح بين 10 إلى 25 عاملًا لكل مصنع.

وأضاف المرشح أن من أولوياته، حال وصوله إلى مجلس الشيوخ، جذب استثمارات صناعية كبرى كثيفة العمالة، من أجل خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء المحافظة، موضحًا أن أسيوط تملك من الإمكانيات والكوادر الفنية ما يؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا مهمًا، وأن دوره كمرشح وطني هو العمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة.

وتطرق أبو العيون إلى أزمة توقف عدد من المصانع بالمحافظة، مؤكدًا أنه أجرى زيارات ميدانية لعدد منها، وتبين له أن بعضها متوقف عن العمل، والبعض الآخر على وشك الإغلاق.

وأعرب عن عزمه على تحريك هذا الملف من خلال أدواته التشريعية والرقابية، باعتبار أن تشغيل هذه المصانع سيكون له أثر مباشر في تقليل نسب البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وشدد المرشح، على أن خفض البطالة هو مفتاح الاستقرار في الصعيد، مؤكدًا أن غالبية المشكلات المجتمعية ترجع إلى غياب فرص العمل، وأن تشغيل الشباب هو أفضل استثمار في أمن المجتمع وسلامه.

وفي ختام كلمته، وجّه عمرو أبو العيون رسالة صريحة قائلاً: "لن أعدكم بوعود براقة للحصول على أصواتكم، فأنا لا أبيع كلامًا، وعدي الوحيد أنني لن أكذب عليكم، وسأكون دائمًا في صفكم ما دام الحق معكم، لم ولن أبحث عن استثناء أو مكسب غير مشروع، وسأبذل كل جهدي لخدمة المواطن بكل ما أملك من أدوات وخبرات".

يُذكر أن حزب الجبهة الوطنية يكثف جهوده خلال الفترة الحالية في عدد من محافظات الجمهورية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال مؤتمرات جماهيرية تستهدف عرض الرؤى والبرامج الانتخابية لمرشحيه، وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الديمقراطية المقبلة.

عمرو أبو العيون المحاسب عمرو أبو العيون حزب الجبهة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 محافظة أسيوط

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