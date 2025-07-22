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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية ينظم مؤتمرا جماهيريا بالغربية غدا لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

ينظم حزب الجبهة الوطنية، غدًا الأربعاء، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الغربية، ضمن فعالياته لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في إطار امتداده الجغرافي وحرصه على التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف ربوع الوطن.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية قيادات الحزب، وبمشاركة عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، إلى جانب مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر" وعلى المقعد الفردي بمحافظة الغربية، وهما:

محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، مرشح الحزب على المقعد الفردي، وعادل مأمون إسماعيل عثمان، مرشح الحزب على القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

ويستهدف المؤتمر التعريف برؤية الحزب وبرنامجه الانتخابي، واستعراض أجندة مرشحيه لمجلس الشيوخ، في خطوة تعكس حجم الدعم الذي يحظى به مرشحو "الجبهة الوطنية"، وحرص قياداته على الحضور الميداني والتفاعل المباشر مع الشارع.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من أبناء محافظة الغربية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والرموز السياسية، حيث دعا حزب الجبهة الوطنية المواطنين للمشاركة في هذا الحدث الجماهيري، تأكيدًا على أهمية اللقاء المباشر بين المرشح والناخب.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب بمختلف المحافظات، تعزيزًا للتواصل مع المواطنين، وتأكيدًا على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والدعوة إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ باعتبارها استحقاقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا.

حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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