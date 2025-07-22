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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

“الجبهة الوطنية” ينظم مؤتمرًا جماهيريًا ببني سويف لدعم مرشحيه بانتخابات الشيوخ

مؤتمر الجبهة الوطنية
مؤتمر الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

نظّم حزب الجبهة الوطنية المؤتمر الجماهيري والتأسيسي الأول لأمانة الحزب بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وذلك وسط حضور جماهيري حاشد، ومشاركة واسعة من قيادات وكوادر الحزب البارزين.

جاءت الفعالية دعمًا للدكتور هشام مجدي، مرشح الحزب على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف، والتعريف برؤيته الانتخابية، إلى جانب حث المواطنين على المشاركة الفاعلة والنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع خلال يومي التصويت المقررين من الهيئة الوطنية للانتخابات بالداخل، والمحددَين في 4 و5 أغسطس المقبل.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الدكتور هشام مجدي، مرشح الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ، أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع من أجل الدفاع عن قضايا المواطن وتحقيق التنمية المنشودة، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وحق دستوري على الجميع.

وشدّد على أن برنامجه يستند إلى رؤية وطنية شاملة تعزز من فرص تمكين الشباب وتطوير الخدمات في مختلف القطاعات.

واستعرض “مجدي” رؤية حزب الجبهة الوطنية لخدمة المواطن وسعيه لطرح حلول عملية تُواجِه التحديات الراهنة، من خلال أفكار جديدة ومدروسة تعتمد على الخبرة العلمية والعملية، مشيرًا إلى أن الحزب يهدف إلى تقديم نموذج مشرف للحياة الحزبية والنيابية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطن.

تأتي هذه الخطوة في إطار تدشين أعمال الحزب بمركز الواسطى، وتأكيدًا على تفعيل دوره في خدمة المجتمع والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

وشهد المؤتمر كلمات مهمة من قيادات الحزب تناولت رؤية الحزب وأهدافه المستقبلية، مؤكدة على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق آمال وطموحات المواطنين.

وتوجهت أمانة الحزب بالواسطى بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الهام، وشارك في المؤتمر كلٌّ من النائب محمود أبو عزوز، أمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية ببني سويف، واللواء عصام خلاف، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، وممدوح عبد العزيز، أمين الحزب بالواسطى، والعميد محمود سنجر، أمين التنظيم بالواسطى، إلى جانب نخبة من المهتمين بالشأن العام من أبناء الواسطى والقرى التابعة لها وبني سويف.

الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية هشام مجدي انتخابات انتخابات مجلس الشيوخ

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