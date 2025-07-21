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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمانة العمال بالجبهة الوطنية تعقد اجتماعا استعدادا لانتخابات الشيوخ.. والقصير: لهم دور جوهري لدعم مرشحي الحزب

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

عقدت الأمانة المركزية للعمال بحزب الجبهة الوطنية اجتماعها الرابع برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمين العمال الحزب، للوقوف علي خطة  عمل أمانة العمال المركزية، والأمانات علي مستوى الجمهورية، خلال المرحلة الحالية  المقبلة، والتنسيق استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأثنى السيد القصير أمين عام الحزب، على حضور أمناء المحافظات وأعضاء هيئة المكتب الاجتماع، مؤكدا أهمية دور العمال في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لما لهم من دور جوهري في دعم مرشحي الحزب سواء في القائمة الوطنية من أجل مصر، أو النظام الفردي.

وأشار القصير، إلى ضرورة تحفيز القطاع العمالي لحث المواطنين على النزول للانتخابات واستخدام حقهم الدستوري في الادلاء بصوتهم، مشدد على ضرورة أن يكون الاستحقاق النيابي القادم لمجلس الشيوخ عُرسا ديمقراطيا يشيد به العالم أجمع، فضلا عن ضرورة تدعيم أعضاء الأمانة لكل مرشحي الحزب علي صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدا الدعم الكامل للقائمة الوطنية مشيرا إلي أن ذلك  دعم لمصر.

وأشاد عادل عبد الفضيل، بالجهود التي يبذلها حزب الجبهة الوطنية، وعلى ترشيحه لشخصيات ورموز وطنية لتمثيله في مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤكد علي عزم الحزب وإصراره علي المضي قدماً لتحقيق الأهداف النبيلة لخدمة الوطن.

وتابع:" حزبنا يمثل نبض الشارع وآمال المواطنين، كما يؤمن بأن العمل الجاد والتفاني في خدمة الوطن هما السبيل الوحيد لتحقيق التقدم والازدهار".

وأكد عبد الفضيل، أن أمانات العمال بالمحافطات، ومعها عمال مصر عليهم دور مهم في اختيار هيئات مكاتبهم من الكوادر العمالية المشهود لها بالكفاءة والتميز، مشيرا إلي أن الأمانات سوف تعمل من خلال غرف عمليات تم تشكيلها لحشد وتوعية المواطنين والعمال للمشاركة الفعالة بكثافة في الانتخابات لمواصلة مسيرة البناء والتنمية وتحقيق حياك كريمة للمصريين".

واستكمل عبد الفضيل:" تم وضع جدول لخروج العمال في انتخابات مجلس الشيوخ"، مشيدا بدور المصريين بالخارج في  هذا الاستحقاق، مؤكدا الالتزام الحزبي الكامل لكل قرارات الحزب من جانب أعضاء أمانة العمال المركزية

الجبهة الوطنية النائب عادل عبد الفضيل مجلس النواب لجنة القوى العاملة العمال المركزية انتخابات مجلس الشيوخ السيد القصير

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