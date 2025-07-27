النائب محمد أبو العينين يكشف مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

كشف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، مخططات اسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه منذ زمن.

سيناء محدش يقدر يجي نحيتها

واضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في مداخلة هاتفية لبرنامج اكسترا اليوم، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن "سيناء محدش يقدر يجي نحيتها، ونقف في ضهر الرئيس عبدالفتاح السيسي وداعمين له"، متابعا أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء أمر عرضته اسرائيل أكثر من مرة ومن عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.



واشار النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلى أن السيسي لا يتردد في إحقاق الحق ولا يعرف رأي ورأي ولكن رأية واحد فقط، ونفتخر بالأجهزة الأمنية المصرية وجهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة.



