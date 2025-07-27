أبو العينين: السيسي لا يتردد في إحقاق الحق .. ونقف في ظهره

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن "سيناء محدش يقدر يجي ناحيتها، ونقف في ظهر الرئيس وداعمين له".

تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء أمر عرضته اسرائيل أكثر من مرة

واضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في مداخلة هاتفية لبرنامج اكسترا اليوم، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء أمر عرضته اسرائيل أكثر من مرة ومن عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

نفتخر بالأجهزة الأمنية المصرية وجهاز المخابرات العامة

وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب: أن السيسي لا يتردد في إحقاق الحق ولا يعرف رأي ورأي، ولكن رأية ده واحد فقط، ونفتخر بالأجهزة الأمنية المصرية وجهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة.