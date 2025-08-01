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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد أبو العينين :الصناعة هي الإبداع والقيمة المضافة والفن

النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب
النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب
عادل نصار

كشف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عن طريقة التعامل المثالية مع العمال والحصول على الولاء، مشيرا إلى أن الحصول على ولاء العامل ممكن من خلال طريقة معينة.

الصناعة هي الإبداع والقيمة المضافة

وأضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في لقاء مع الاعلامي معتز الدمرادش، عبر قناة الشرق، مساء اليوم الجمعة، أن هذه الطريقة تقوم على مباديء عدة أولها أعطي له حقه، و تقدم له الخدمات المصاحبة وخاصة الصحية، وفي المناساب تقدم له، التكافل، متابعا : إحنا مش بنسيب حد من ولادنا".

وتابع وكيل مجلس النواب، أن هذه طريقة الوفاء للعمال في العمل، والعمال يعملون بكل قوة بمجرد الشعور بالولاء وان هذا المكان مكانهم.

وأشار النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب إلى أنه يعتبر الصناعة هي الإبداع والقيمة المضافة، لافتا إلى أن الصناعة اليوم ليست صناعة تقليدية، بل تحولت اليوم إلى صناعة تكنولوجية تحصل على خامة لكي تحقق منها منتج نهائي رفيع المستوى.

وتابع : «كلما ارتقيت في الجودة والمستوى وكلما أدخلت إبداعات في القيمة المضافة كلما تحقق المكسب الأكبر وهذا هو التريند العالمي، واليوم الشركات الصناعية هي التي تربح، وعندما تستخدم التكنولوجيا العالية والذكاء الاصطناعي تعلي القيمة المضافة بطريقة غير تقليدية وعالية جدا».

أبو العينين النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب مجلس النواب ولاء العامل

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