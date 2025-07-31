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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل الانطلاق.. روان أبو العينين تكشف تفاصيل هامة عن انتخابات مجلس الشيوخ

روان أبو العينين
روان أبو العينين
محمود محسن

كشفت الإعلامية روان أبو العينين، عن تفاصيل إنطلاق ماراثون إنتخابات مجلس الشيوخ، والذي سيبدأ غدا 1 أغسطس في الخارج، داخل 137 لجنة انتخابية موزعة على سفارات وقنصليات مصر في 120 دولة حول العالم.

وقالت روان أبو العينين، خلال تصريحات لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن التصويت سيكون لمدة يومين، وسيبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا لكل دولة،  وسيتم توزيع القوائم النهائية على البعثات الدبلوماسية.

وتابعت الإعلامية روان أبو العينين، أنه سيكون يومي الاثنين والثلاثاء القادمين 4 و 5 اغسطس الانتخابات في الداخل عل مستوى اللجان الفرعية موزعة على مستوى الجمهورية، ومن قضاه يمثلون مختلف الهيئات القضائية.

وأشارت روان أبو العينين إلى أنه سيتنافس المرشحون على 200 مقعد داخل 27 قائمة للفردي، ورئيس الجمهورية يعين 100 عضو ليصلح الاجمالي 300 عضو. 

روان أبو العينين إنتخابات مجلس الشيوخ سفارات البعثات الدبلوماسية الجمهورية

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