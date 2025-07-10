تناول ملف الرهائن.. روان أبو العينين تكشف تفاصيل مباحثات ترامب ونتنياهو حول غزة

أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أنه في العاصمة الأمريكية واشنطن، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع استثنائي ركز على ملف الرهائن في قطاع غزة.

وقالت روان أبو العينين، خلال تصريحات لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو صرح بأن مباحثات تسليم الرهائن ستتضمن تحرير 10 رهائن أحياء اضافة لاستعادة عدد من الجثث.

وتابعت الإعلامية روان أبو العينين، أن المبعوث الامريكي للشرق الاوسط أكد أن النقاط الخلافية بين إسرائيل وحماس تراجعت من 4 نقاط لنقطة واحدة، مما يدل على أهمية الوساطة المصرية القطرية.

وأشارت روان أبو العينين إلى أن نتنياهو أكد أن وقف إطلاق النار لن يكون كافيا ما لم تتفكك القدرة العسكرية لحركة حماس، فلا بد من ضرورة ضمان ألا تشكل حماس تهديدا أمنيا في المستقبل.