الكاف يُعين سامسون أدامو أميناً عاماً جديداً

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الأحد تعيين النيجيري سامسون أدامو أميناً عاماً جديداً للاتحاد.



وكان أدامو يشغل منصب الأمين العام بالنيابة منذ مارس الماضي بعد استقالة فيرون موسينغو-أومبا، الذي أصبح لاحقاً رئيساً للاتحاد المحلي للعبة في الكونغو الديمقراطية.

وقال باتريس موتسيبي رئيس الكاف إن تعيين أدامو جاء عقب عملية توظيف شاملة تم خلالها الإعلان عن الوظيفة على نطاق واسع وإجراء مقابلات مع عدد من المرشحين.

وعمل أدامو في الكاف على مدى السنوات الثماني الماضية، إذ شغل منصب مدير المسابقات ثم مدير البطولات والفعاليات.