أبو العينين: الصناعة اليوم الترند العالمي.. والتطورات التقنية هي القيمة المضافة والفكر والإبداع

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن الشعب عندما ينتخب المرشح وتخرج جموع كبيرة ويكون النجاح ساحقا تشعر أنك أمام مسؤولية كبيرة، معتبرا أن ذلك تكليف وتشريف في الوقت ذاته.

التطورات التقنية والثورات الصناعية

وتابع وكيل مجلس النواب خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش أن الصناعة هي «التريند» العالمي اليوم، وأن أي دولة متقدمة اليوم يتم السؤال عما إذا كانت دولة صناعية أم لا، مؤكدا أن التطورات التقنية والثورات الصناعية المتلاحقة هي القيمة المضافة والمخ والعقل والإبداع والفكر.

صناعة تكنولوجية

وأكمل «أبو العينين» أنه يعتبر الصناعة هي الإبداع والقيمة المضافة والفن، لافتا إلى أن الصناعة اليوم ليست صناعة تقليدية، بل تحولت إلى صناعة تكنولوجية تحصل على خامة لكي تحقق منها منتجا نهائيا رفيع المستوى.

وقال النائب محمد أبو العينين: «كلما ارتقيت في الجودة والمستوى وكلما أدخلت إبداعات في القيمة المضافة كلما تحقق المكسب الأكبر وهذا هو التريند العالمي، واليوم الشركات الصناعية هي التي تربح، وعندما تستخدم التكنولوجيا العالية والذكاء الاصطناعي تعلي القيمة المضافة بطريقة غير تقليدية وعالية جدا».

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